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РИА Новости
Союзное государство

Путин рассчитывает на встрече с Лукашенко выработать пути интеграции

Вчера, 15:02
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время беседы в Таврическом дворце
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко рассчитывает выработать приемлемые для обеих стран пути развития интеграции.
"В этом году у нас юбилей, в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках Союзного договора, что не сделано, по каким причинам, ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции", - сказал Путин, открывая встречу.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения скита во имя Всех Святых Валаамского ставропигиального мужского монастыря. 17 июля 2019
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Российский лидер подчеркнул, что беседа с Лукашенко является продолжением разговора, начатого в среду в ходе неформальной встречи на Валааме. Он добавил, что планирует "потом еще в региональном масштабе поговорить с коллегами, которые занимаются межрегиональным сотрудничеством". По оценке Путина, все это важно, перспективно и полезно. Он напомнил, что работает правительственная комиссия, которая подготовила доклад по дальнейшему развитию Союзного государства.
Говоря о двусторонних отношениях с Белоруссией, российский лидер подчеркнул, что эта страна является стратегическим и самым близким партнером России. "Мы работаем по всем направлениям - и в сфере безопасности, в сфере военного дела, в оборонке, в экономике", - перечислил Путин, отметив, что объем взаимной торговли постоянно растет. Он также обратил внимание на то, что Россия является крупнейшим инвестором в экономику Белоруссии, а объем накопленных прямых инвестиций составляет почти 4 миллиарда долларов.
"Но есть и вопросы, которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают. Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше", - подытожил Путин.
Лукашенко поблагодарил своего собеседника за день, который они вместе провели на Валааме. "Это не просто была какая-то ознакомительная экскурсия. Наши истоки там, наши корни там, наша вера в крепких настоящих людей. Не думаю, что президент России кого-то вот так день водил за руку и показывал, зная дотошно эти все идеи, эти все места", - сказал он.
Белорусский лидер сделал акцент на том, что очень ценит этот поступок Путина. "Я очень ценю, что вы вчера меня по всем этим горам, рекам, озерам и святыням провели, и откровенно показали все это", - отметил он, добавив, что теперь думает о том, как белорусам продолжить этот путь на Валааме и в других монастырях.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
Вчера, 03:13
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
63500014
Обсудить 6
Союзное государствоАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРоссия
Популярные комментарии
Что тут обсуждать ! Мы типа Союз ! В военном плане 100 %. В экономике пока у нас таможенный Союз. Далее по теории идёт валютный Союз, т.е. единая валюта. Насколько я понял мы предлагаем просто перейти на наш рубль, а Бацька согласен на рубль, но независимый, типа как в ЕС.
18 июля, 15:10
ЮПЮрий Пупкин
832008
О чём тут говорить,всё зависит от белорусов...Хотят вместе жить-добро пожаловать...Нравится путь Украины-флаг в руки...Но Россию использовать в своих интересах-ХВАТИТ... А то они братья,но Крым побоку,газ-нефть у нас общие но с Грузией мы в другую сторону смотрим...Пора определяться...
18 июля, 16:02
Михаил Науменко
1300004
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