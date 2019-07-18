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РИА Новости

Партия Бойко опасается фальсификаций на выборах в Раду

Вчера, 14:58
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВнеочередное заседание Верховной рады Украины
Внеочередное заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" утверждает, что готовятся фальсификации и саботаж на предстоящих парламентских выборах на Украине, сообщает пресс-служба политсилы в четверг.
"Чем ближе 21 июля, тем сильнее страх конкурентов проиграть выборы, тем грязнее технологии, которые они используют против нашей политической силы. Нам также стало известно, что в день голосования планируется невыход на работу членов участковых комиссий, подконтрольных отдельным кандидатам. Это сделает невозможным открытие участков, а значит – повлияет на свободу волеизъявления большинства жителей Донецкой области и результат голосования в целом", - говорится в заявлении на сайте партии.
В заявлении сообщается, что партия требует обеспечить проведение демократических, прозрачных и честных выборов в соответствии с законодательством, результаты которых не вызовут сомнения и будут признаны международным сообществом по всей территории Украины.
"Обращаемся к президенту Украины Владимиру Зеленскому, руководителям министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины с требованием отреагировать на сложившуюся ситуацию и дать адекватную правовую оценку таким действиям", - добавили в партии.
Президент Украины Владимир Зеленский
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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