Партия Бойко опасается фальсификаций на выборах в Раду

"Чем ближе 21 июля, тем сильнее страх конкурентов проиграть выборы, тем грязнее технологии, которые они используют против нашей политической силы. Нам также стало известно, что в день голосования планируется невыход на работу членов участковых комиссий, подконтрольных отдельным кандидатам. Это сделает невозможным открытие участков, а значит – повлияет на свободу волеизъявления большинства жителей Донецкой области и результат голосования в целом", - говорится в заявлении на сайте партии.