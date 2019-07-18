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РИА Новости

СМИ: бразильский школьник нашел останки доисторического крокодила

Вчера, 14:53
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Окаменелые останки пурусзавра, доисторической рептилии возрастом около восьми миллионов лет, обнаружил в Бразилии одиннадцатилетний мальчик во время рыбалки с отцом, передает агентство Prensa Latina со ссылкой на местные СМИ.
Находка была сделана 11 июля на берегу реки Акри в муниципалитете Бразилея, штат Акри. С 16 июля к раскопкам приступили научные сотрудники Федерального университета Акри.
"Я рыбачил с отцом, когда наступил на что-то необычное. Папа немного откопал, и я подумал, что это динозавр", - рассказал изданию Робсун Кавалканте.
"Полная челюсть пурусзавра - крупнейшего из аллигаторов, населявших реки Амазонии - имеет научное и музееведческое значение. Её можно считать новым научным материалом. Такие находки случаются, но, как правило, это фрагменты костей. Кажется, что в грунте за челюстью виден и череп", - пояснил палеонтолог Жонас Филью, который изучил находку школьника.
Пурусзавры населяли реки и болота тропических лесов Амазонии в миоцене и достигали, судя по оценкам палеонтологов, 16 метров в длину и массы в 12 тонн.
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