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РИА Новости

Сеул одобрил проект крупнейшей в мире плавучей солнечной электростанции

Вчера, 14:49
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© Fotolia / visdiaМодуль солнечной батареи
Модуль солнечной батареи
© Fotolia / visdia
Модуль солнечной батареи. Архивное фото
ТОКИО, 18 июл - РИА Новости. Правительство Южной Кореи одобрило проект создания самой крупной в мире плавучей электростанции на солнечных батареях, сообщило в четверг южнокорейское министерство промышленности, торговли и природных ресурсов.
Станция будет построена на водном пространстве, отгороженном морской дамбой Сэмангым в провинции Чолла-Пукто.
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На первом этапе строительства станции, который закончится в апреле 2022 года, предполагается достичь мощности 1,2 гигаватт, а в 2025 году на втором этапе - еще 0,9 гигаватт электроэнергии.
Частные инвестиции в этом проекте на пути его реализации составят 4,6 триллиона южнокорейских вон (3,9 миллиарда долларов).
Станция, или ферма, как ее еще называют, будет занимать площадь в 30 квадратных километров на поверхности искусственного озера Сэмангым. Добываемой на нем электроэнергии хватит для обеспечения электричеством миллиона квартир в год.
В настоящее время крупнейшей плавучей электростанцией на солнечных батареях считается плавучая ферма у города Хуайнань в китайской провинции Аньхой. Станция в Южной Корее обещает оказаться в 14 раз больше.
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