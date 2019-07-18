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РИА Новости

Путин подписал закон о штрафах при нарушении прав инвалидов

Вчера, 14:47
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка наложения штрафов при нарушении прав инвалидов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в положения Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее в законодательстве были определены обязательные для исполнения требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования, транспорта, связи, ЖКХ, труда и занятости, социального обслуживания, но применению этой нормы мешает то, что в КоАП функции по привлечению к ответственности возложены на органы соцзащиты.
Данным документом наделяются полномочиями по составлению соответствующих протоколов федеральные надзорные органы: Ространснадзор - в части нарушений требований доступа инвалидов к объектам транспорта и услугам по перевозке, Роскомнадзор - к объектам и услугам связи, Росздравнадзор - к медицинским учреждениям, Рособрнадзор - к образовательным организациям и региональные органы контроля в сфере жилищного надзора, а также соцобслуживания.
Здание Совета Федерации РФ
3 июля, 09:58
В СФ предлагают дать жилье инвалидам независимо от имущественного положения
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Владимир ПутинРоссияОбщество
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