Путин подписал закон о штрафах при нарушении прав инвалидов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка наложения штрафов при нарушении прав инвалидов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в положения Кодекса об административных правонарушениях.
Ранее в законодательстве были определены обязательные для исполнения требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования, транспорта, связи, ЖКХ, труда и занятости, социального обслуживания, но применению этой нормы мешает то, что в КоАП функции по привлечению к ответственности возложены на органы соцзащиты.
Данным документом наделяются полномочиями по составлению соответствующих протоколов федеральные надзорные органы: Ространснадзор - в части нарушений требований доступа инвалидов к объектам транспорта и услугам по перевозке, Роскомнадзор - к объектам и услугам связи, Росздравнадзор - к медицинским учреждениям, Рособрнадзор - к образовательным организациям и региональные органы контроля в сфере жилищного надзора, а также соцобслуживания.