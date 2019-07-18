Путин подписал закон о штрафах при нарушении прав инвалидов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка наложения штрафов при нарушении прав инвалидов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Изменения вносятся в положения Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее в законодательстве были определены обязательные для исполнения требования по обеспечению доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах здравоохранения, культуры, образования, транспорта, связи, ЖКХ, труда и занятости, социального обслуживания, но применению этой нормы мешает то, что в КоАП функции по привлечению к ответственности возложены на органы соцзащиты.