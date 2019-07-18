Дед в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

Трагедия произошла во время празднования месяца со дня рождения ребенка в семейном кругу. Дедушка младенца по отцовской линии взял его на руки и собирался произнести тост. Однако кто-то из гостей пошутил, что тот не должен пить без виновника торжества. Чтобы "сохранить лицо", он дал внуку выпить из своего бокала. Увидев это, мать младенца пришла в ярость и выхватила сына из рук свекра.