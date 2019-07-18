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РИА Новости

Дед в шутку напоил новорожденного внука алкоголем и погубил его

Вчера, 14:44
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© Depositphotos / resimoneМоскитная сетка
Москитная сетка
© Depositphotos / resimone
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В Пекине мужчина случайно убил новорожденного внука, пишет портал AsiaOne.
Трагедия произошла во время празднования месяца со дня рождения ребенка в семейном кругу. Дедушка младенца по отцовской линии взял его на руки и собирался произнести тост. Однако кто-то из гостей пошутил, что тот не должен пить без виновника торжества. Чтобы "сохранить лицо", он дал внуку выпить из своего бокала. Увидев это, мать младенца пришла в ярость и выхватила сына из рук свекра.
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Спустя полчаса новорожденный перестал дышать. Младенца срочно госпитализировали, но врачи не смогли его спасти. Причиной смерти стало алкогольное отравление.
"Дети не могут пить алкоголь. Как вы можете относиться к жизни ребенка так пренебрежительно?" — спросили врачи мужчину.
Узнав о смерти сына, женщина не смогла сдержать эмоции и избила свекра.
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