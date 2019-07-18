Путин подписал закон о порядке выплат компенсаций полицейским и их семьям

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника ведомства или получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников.
Как отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе, изменения вносятся в статью 43 федерального закона "О полиции".
Закон устанавливает, что порядок выплаты единовременных пособий, ежемесячной денежной компенсации и сумм возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам, определяется МВД России.
Ранее глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что после принятия закона МВД "сможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием материальной поддержки сотрудникам органов внутренних дел, получившим ранения или увечья при исполнении служебных обязанностей, а также их близким - в случае гибели полицейского".
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