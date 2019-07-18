Путин подписал закон о порядке выплат компенсаций полицейским и их семьям

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина в Екатеринбурге. 9 июля 2019

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому МВД РФ получит возможность определять порядок выплаты пособий в случаях гибели сотрудника ведомства или получения им увечья на службе, а также возмещения вреда, причинённого имуществу сотрудника или его близких родственников.

Как отмечается в опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации документе, изменения вносятся в статью 43 федерального закона "О полиции".

Закон устанавливает, что порядок выплаты единовременных пособий, ежемесячной денежной компенсации и сумм возмещения вреда, причиненного имуществу, принадлежащему сотруднику полиции или его близким родственникам, определяется МВД России.