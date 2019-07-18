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РИА Новости

Путин подписал закон о привлечении к труду осужденных вне колоний-поселений

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности привлекать к труду осужденных к принудительным работам и заключенных в колониях-поселениях.
Проект был внесен в Госдуму группой членов Совета Федерации, авторами инициативы являются сенаторы Дмитрий Шатохин, Александр Башкин, Валерий Семенов и Сергей Фабричный. Как отмечали авторы проекта, колонии-поселения в вопросах трудоустройства осужденных привязаны к месту своей дислокации, кроме того, при организации принудительных работ заключенные также должны находиться в пределах исправительного центра. Сенаторы отмечали, что законодательно не предусмотрена возможность размещения (проживания), работы осужденных на предприятиях или общежитиях вне колоний-поселений и исправительных центров.
Инициатива направлена на создание условий для организации труда лиц, приговоренных к принудительным работам.
Также в документе подчеркивается, что договор между исправительным центром и организацией, использующей труд осужденных, находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне его территории, утверждается ФСИН.
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По мнению авторов, реализация проекта позволит с минимальными затратами федерального бюджета расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в различных отраслях экономики.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
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