Путин подписал закон о привлечении к труду осужденных вне колоний-поселений

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности привлекать к труду осужденных к принудительным работам и заключенных в колониях-поселениях.

Проект был внесен в Госдуму группой членов Совета Федерации, авторами инициативы являются сенаторы Дмитрий Шатохин, Александр Башкин, Валерий Семенов и Сергей Фабричный. Как отмечали авторы проекта, колонии-поселения в вопросах трудоустройства осужденных привязаны к месту своей дислокации, кроме того, при организации принудительных работ заключенные также должны находиться в пределах исправительного центра. Сенаторы отмечали, что законодательно не предусмотрена возможность размещения (проживания), работы осужденных на предприятиях или общежитиях вне колоний-поселений и исправительных центров.

Инициатива направлена на создание условий для организации труда лиц, приговоренных к принудительным работам.

Также в документе подчеркивается, что договор между исправительным центром и организацией, использующей труд осужденных, находящихся на участке исправительного центра, расположенном вне его территории, утверждается ФСИН.

По мнению авторов, реализация проекта позволит с минимальными затратами федерального бюджета расширить возможности использования труда осужденных-поселенцев и осужденных к принудительным работам в различных отраслях экономики.