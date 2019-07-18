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РИА Новости
Ядерные технологии

Калининская АЭС готовит три энергоблока к работе после отключения

Вчера, 14:41
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© РИА Новости / Константин ЧалабовКалининская атомная электростанция
Калининская атомная электростанция
© РИА Новости / Константин Чалабов
Калининская атомная электростанция. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Калининская АЭС готовит три своих энергоблока, ранее отключенных от сети, к продолжению выдачи электроэнергии, заявил главный инженер атомной станции Александр Дорофеев, видеозапись комментария которого распространила пресс-служба КлнАЭС.
"В настоящий момент идет подготовка блоков 1, 2 и 4 к включению в сеть и дальнейшему нагружению до номинального уровня", - сказал Дорофеев,
В ночь на четверг три энергоблока Калининской атомной станции отключились из-за короткого замыкания в выключателе одного из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои с ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму автоматически отключились от сети.
Отключение энергоблоков не связано с их основным оборудованием, радиационный фон на станции и прилегающей территории остается без изменений и находится на уровне природного фона, подчеркивалось в сообщении пресс-службы Калининской АЭС.
Калининская атомная электростанция
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Ядерные технологииОтключение трех энергоблоков на Калининской АЭСКалининская АЭСТверская областьПроисшествия
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