Калининская АЭС готовит три энергоблока к работе после отключения

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Калининская АЭС готовит три своих энергоблока, ранее отключенных от сети, к продолжению выдачи электроэнергии, заявил главный инженер атомной станции Александр Дорофеев, видеозапись комментария которого распространила пресс-служба КлнАЭС.

"В настоящий момент идет подготовка блоков 1, 2 и 4 к включению в сеть и дальнейшему нагружению до номинального уровня", - сказал Дорофеев,

В ночь на четверг три энергоблока Калининской атомной станции отключились из-за короткого замыкания в выключателе одного из трансформаторов, которое в свою очередь вызвало перебои с ЛЭП. Энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию, и они по проектному алгоритму автоматически отключились от сети.