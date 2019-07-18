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РИА Новости

Турция станет сильнее после исключения из программы F-35, заявили в Анкаре

Вчера, 14:38
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель F-35 Lightning II
Истребитель F-35 Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель F-35 Lightning II. Архивное фото
АНКАРА, 17 июл – РИА Новости. Оборонная промышленность Турции станет сильнее после исключения страны из программы по производству новейших истребителей F-35, заявил глава секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир в четверг.
США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
Поставки новейших российских систем ПВО в Турцию начались 12 июля.
"Мы ждем официального подтверждения того, что Турция исключена из программы по F-35. До этого момента мы будем продолжать выполнять свои обязательства в рамках этой программы. На первом этапе турецкие компании могут столкнуться с временным ущербом, но наша оборонная промышленность окажется еще сильнее после этого", - цитирует Демира телеканал NTV.
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Он добавил, что Турция не будет покупать иностранное вооружение "без крайней необходимости, развивая, в первую очередь, собственную оборонную промышленность".
Контракт на поставку в Турцию четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов был заключен в 2017 году. Часть сделки Турция оплатит сама, часть покроет российский кредит. После заключения сделки США потребовали, чтобы Турция отказалась от российских С-400 и взамен купила американские комплексы Patriot. Вашингтон также пригрозил отменить продажу Анкаре новейших истребителей F-35, но Турция отказалась идти на уступки. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал договор по С-400 самым важным в истории страны и сообщил, что системы ПВО будут полностью установлены в апреле 2020 года.
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7210002
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Популярные комментарии
Ф35 - первая ласточка фиаско американского ВПК! Конечно можно надувать щёки и что то выковыривать из ноздрей, но облепившись прилипалами в виде "стран считающих себя государствами" (Жириновский) от НАТО начнут отворачиваться те, кто мог бы принести выгоду! Останутся же дешёвые территории с дырявыми кошельками! Вот так... вот так.
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Ryskin Andy
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