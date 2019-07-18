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РИА Новости
Тверская область

Руденя: в Старицком районе возобновят строительство поликлиники

Вчера, 14:39
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© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области Встреча губернатора Тверской области Игоря Руденя с главой Старицкого района Сергеем Журавлевым
Встреча губернатора Тверской области Игоря Руденя с главой Старицкого района Сергеем Журавлевым
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Тверской области
ТВЕРЬ, 18 июл – РИА Новости. В Старицком районе Тверской области в следующем году планируется возобновить замороженное одиннадцать лет назад строительство районной поликлиники, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областного правительства.
По его словам, вопрос о возобновлении строительства, остановленного в связи с отсутствием финансирования, обсуждался на встрече губернатора области Игорь Руденя с главой Старицкого района Сергеем Журавлевым.
По мнению губернатора, который в декабре прошлого года посетил замороженную стройку, поликлиника является важным объектом для развития современных услуг здравоохранения в Старицком районе. Руденя поручил подготовить обоснование для возобновления финансирования работ.
Кирпичное трехэтажное здание поликлиники соединено надземными переходами с прилегающими зданиями главного корпуса Старицкой ЦРБ и введенной в эксплуатацию в 2006 году детско-женской консультацией. В новой поликлинике планируется вести амбулаторно-поликлинический прием детского и взрослого населения района.
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По словам Журавлева, которые приводит пресс-служба, на текущий момент завершается разработка проектно-сметной документации на объект. Планируется, что уже в этом году могут состояться конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Работы рассчитаны на два года: с 2020 по 2021. Предполагаемый объем финансирования составляет порядка 450 миллионов рублей.
Новую поликлинику оборудуют современным оборудованием, будут применены принципы проекта "Бережливая поликлиника" и информатизация. Предусмотрена открытая регистратура, в детском отделении – игровые пространства
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Тверская областьИгорь РуденяСтарицкий район
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