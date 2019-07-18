Белгородская лаборатория назвала возможную причину отравления пчел

ВОРОНЕЖ, 18 июл - РИА Новости. Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория назвала компоненты пестицидов, которые привели к массовой гибели пчел, сообщает в четверг управление Россельхознадзора по региону.

Летом 2019 года в различных регионах России зафиксирована массовая гибель пчел. Такие случаи наблюдались в Удмуртии, Марий Эл, Липецкой, Саратовской, Ульяновской, Курской, Белгородской, Воронежской, Тамбовской областях, в Алтайском крае. По мнению специалистов, вымирание пчелосемей может быть связано с нарушением требований при применении пестицидов и других химических средств обработок посевов. По подсчетам Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, потери экономики России из-за массовой гибели пчел могут составить порядка 1 триллиона рублей.

Образцы павших пчел исследовала Белгородская межобластная ветеринарная лаборатория. "Удалось обнаружить вещество фипронил... У нас оказался стандартный образец фипронила, и, таким образом, мы смогли определить наличие фипронила в очень многих образцах. То есть порядка 90% образцов подмора содержало фипронил - в тех или иных концентрациях. Также он был обнаружен во всех образцах растительной продукции, которую нам давали пчеловоды (горчица, рапс, соя)", - приводит управление Россельхознадзора слова инженера-химика Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории Федора Яковчука.

По результатам исследований, которые приводит управление Россельхознадзора, в 73 из 101 проб выявлены остаточные количества действующих веществ пестицидов. Помимо фипронила это диметоат, циперметрин, лямбда-цигалотрин.