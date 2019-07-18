Путин ратифицировал договор с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий протокол к договору с Южной Осетией о союзничестве и интеграции, по которому снимаются ограничения по срокам пребывания граждан на территории двух государств, соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.
Документ предусматривает возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон.
Ожидается, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений с Южной Осетией.