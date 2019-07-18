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РИА Новости

Путин ратифицировал договор с Южной Осетией о бессрочном пребывании граждан

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, ратифицирующий протокол к договору с Южной Осетией о союзничестве и интеграции, по которому снимаются ограничения по срокам пребывания граждан на территории двух государств, соответствующий документ опубликован на официальном-интернет портале правовой информации.
Документ предусматривает возможность для граждан одной договаривающейся стороны находиться на территории другой договаривающейся стороны без ограничений по срокам пребывания, установленных законодательством каждой из договаривающихся сторон.
Ожидается, что реализация протокола будет способствовать дальнейшему развитию дружественных отношений с Южной Осетией.
Министр иностранных дел Республики Южная Осетия Дмитрий Медоев
15 июля, 13:38
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Владимир ПутинЮжная ОсетияРоссияПолитика
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