ГД приняла во втором чтении проект о повышении транспортной безопасности

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла во втором чтении законопроект о поэтапном повышении транспортной безопасности в РФ, предусматривающий обязанность перевозчиков предоставлять доступ к данным с технических средств подразделениям ФСБ России, МВД и Ространснадзора.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством в 2015 году. В том же году проект закона был принят в первом чтении. Он предусматривал требования по обеспечению транспортной безопасности для различных категорий транспортной инфраструктуры и средств. Предполагаемые законопроектом изменения должны позволить субъектам транспортной инфраструктуры и перевозчикам сократить свои производственные издержки на реализацию соответствующих мероприятий, а также поэтапно реализовать требования по обеспечению транспортной безопасности, равномерно распределить финансовую нагрузку.

Ко второму чтению законопроекта его текст был практически полностью переработан.

Законопроектом предлагается обязать субъекты транспортной инфраструктуры разрабатывать и утверждать паспорта обеспечения транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и транспортного средства. При этом типовые паспорта будут разработаны правительством РФ.

Также проект закона обязывает субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчиков обеспечивать доступ к данным с технических средств обеспечения безопасности подразделениям ФСБ, МВД, Ространснадзора, а также передачу таких данных в служебные помещения на объекте транспортной инфраструктуры.

Кроме того, подразделения ведомственной охраны в области транспорта будут иметь право на получение, хранение и применение боевого ручного стрелкового оружия. При этом работники подразделений транспортной безопасности будут обязаны ежегодно проходить профилактический медицинский осмотр, включающий в себя химико-токсикологические исследования наличия в организме наркотических средств и психотропных веществ, и периодические проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением огнестрельного оружия. Также сотрудники подразделений транспортной безопасности получат право на ношение и хранение служебного огнестрельного оружия.

Уточняются также правила повторного досмотра, задержания и изъятия, при наличии, оружия, боеприпасов, ядовитых и радиоактивных веществ для последующей передачи органам внутренних дел и ФСБ.