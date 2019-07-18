Лукашенко обратился к Путину с предложением по интеграции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину снять все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции.

"В декабре двадцать лет нашему Союзному договору, ясно, что ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока", - отметил Лукашенко, добавив, что время поджимает.

Он задался вопросом, что лидеры России и Белоруссии будут говорить в день годовщины подписания Союзного договора.

"Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий", - подчеркнул Лукашенко.

Он предложил разрешить все вопросы к этой дате, и в рамках Высшего Госсовета утвердить программу, которая определит стратегию дальнейших действий Москвы и Минска. Лукашенко такде призвал снять текущие проблемы, напомнив, что речь идет о 8 декабря.

По мнению президента Белоруссии, все вопросы лежат на поверхности. Он добавил, что поддерживает предложение правительств двух стран о том, что необходимо одновременно найти взаимопонимание до 20-летия подписания Союзного договора. "Времени предостаточно, тем более, что уже правительства наши нарушили сроки, которые мы установили с Владимиром Владимировичем два года тому назад, по-моему, в Питере по отдельным вопросам. Ну, об этом мы поговорим сегодня как раз", - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что граждане обеих стран давно ждут от президентов принятия конкретных решений. "Момент характеризуется тем, что надо принимать решения", - подчеркнул он, особо отметив, что со своей стороны главы России и Белоруссии "свой путь прошли".

Он напомнил о том, что встречался с российским лидером и в Сочи, и в Москве, и в других городах. По его словам, общественность даже подвергала его и Путина критике за излишне частые контакты, которые так и не увенчались конкретным результатом. "Мы все решили, то, что намечали: мы определили направления в данный момент наших действий, мы определили даже конкретные действия и, как Владимир Владимирович сказал, создали на уровне правительств совместную группу", - заметил Лукашенко.