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РИА Новости

МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре с порывами в Москве в ближайший час

Вчера, 14:27
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московские спасатели предупредили, что в ближайший час и до вечера четверга в столице пойдет дождь, будет гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка ГУМЧС России.
"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие один-два часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также напоминают, что при грозе нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить. Кроме того, при сильном ветре советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не укрываться под деревьями. Также столичные спасатели рекомендуют парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.
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