МЧС предупредило о дожде, грозе и ветре с порывами в Москве в ближайший час

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Московские спасатели предупредили, что в ближайший час и до вечера четверга в столице пойдет дождь, будет гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщается на сайте столичного главка ГУМЧС России.

"По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайшие один-два часа с сохранением до вечера 18 июля, местами по городу Москве ожидается сильный дождь, гроза, усиление ветра при грозе порывами 15 метров в секунду", - говорится в сообщении.