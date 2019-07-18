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РИА Новости

Российские ученые встроили ЭКГ-датчики в футболки спортсменов

Вчера, 14:32
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© Фото : Kodkin et al. 2019"ЭКГ-футболка", созданная учеными из Челябинска
ЭКГ-футболка, созданная учеными из Челябинска
© Фото : Kodkin et al. 2019
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Исследователи из Южно-Уральского государственного университета создали уникальные футболки, непрерывно наблюдающие за частотой сердцебиения и состоянием сердца человека. Они помогут спортсменам лучше готовиться к соревнованиям и спасут жизни многих сердечников, сообщает пресс-служба "Проекта 5-100".

"Мы регистрируем электрокардиограмму в тех условиях, в каких это ранее не делалось. Когда люди занимаются спортом, сигналы ЭКГ сильно искажаются. В наших регистраторах потерь существенно меньше, чем в стандартных мониторах, и сигналы очень быстро восстанавливаются. Они позволят сформировать более совершенные методики тренировок", — отметил Владимир Кодкин из ЮУрГУ в Челябинске.

Болезни сердца и сосудов, а также инсульты и различные формы старческого слабоумия являются сегодня одной из главных причин смерти людей в странах первого мира, и одним из главных пунктов в расходах здравоохранительных служб этих государств.
По текущим оценкам ВОЗ, несколько сот миллионов жителей Земли будут страдать от таких проблем к 2030 году, из-за чего сегодня ученые активно изучают то, как развиваются эти болезни, и пытаются найти способ снизить вероятность их приобретения в пожилые годы жизни.
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С другой стороны, усиление конкуренции в спорте заставляет многих тренеров, спортивных медиков и самих атлетов использовать самые новейшие медицинские открытия и технологии во время тренировок и даже во время самих соревнований.
Вдобавок, непрерывные наблюдения за здоровьем спортсменов позволят избегать трагических ситуаций, которые нередко возникают на ледовых площадках или футбольных полях из-за наличия врожденных болезней сердца у игроков.
Проблема, как отмечает Кодкин, заключается в том, что интенсивные физические нагрузки практически полностью несовместимы с существующими регистраторами ЭКГ, которые обычно используются для проверки состояния сердца и сосудов в больницах.

"Когда люди занимаются спортом, сигналы ЭКГ сильно искажаются. В наших регистраторах "потерь" существенно меньше, чем в стандартных мониторах, и сигналы очень быстро восстанавливаются. Этот комплексный эксперимент позволил нам понять, что нужно сделать, чтобы повысить качество регистрируемых сигналов ЭКГ", — отмечает ученый.

Исследователи из Челябинска решили эту проблему, создав компактные, беспроводные и при этом очень точные ЭКГ-датчики, которые можно встроить в футболки и другие виды одежды спортсменов и непрерывно считывать данные из них из любой точки мира.
Работу этих датчиков ученые проверили на трех спортсменах – штангисте, легкоатлете и инструктору по фитнесу, которые на протяжении часа выполняли различные упражнения и постоянно находились в движении.
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Как показали эти опыты, датчики справились с этой задачей, передавая на соседний компьютер очень четкий сигнал, по которому можно было определить уровень нагрузки, ее тип, индивидуальные различия между представителями разных спортивных дисциплин и другие важные параметры, которые могут быть интересны как тренерам, так и спортивным врачам.
Подобная "умная" одежда, по словам ученых, будет полезна не только для спортсменов, но и для людей, страдающих от проблем с сердцем. Она поможет им родственникам постоянно следить за их состоянием и мгновенно оказывать им помощь, если их сердце остановилось или в его работе появились серьезные проблемы.
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