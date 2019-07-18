Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.

Моряки были задержаны после ЧП в Керченском проливе за нарушение границы РФ. В Москве неоднократно заявляли, что украинские моряки не считаются военнопленными, речь идет о фигурантах уголовного дела, а степень их вины определит суд.

"Депутаты Европарламента призывают российские власти без каких-либо условий и без промедлений отпустить всех граждан Украины, которые были незаконно и без достаточных оснований задержаны, как в России, так и во временно оккупированных территориях Украины", - говорится в пресс-релизе законодательного и представительного органа ЕС.

Как говорится в документе, речь идет, в том числе, о 24 украинских моряках, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.