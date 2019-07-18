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РИА Новости

Европарламент призвал Россию отпустить украинских моряков

Вчера, 14:25
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗадержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Европарламент призвал власти РФ без промедлений и каких-либо условий отпустить задержанных граждан Украины, в том числе 24 украинских моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, говорится в пресс-релизе ЕП.
Моряки были задержаны после ЧП в Керченском проливе за нарушение границы РФ. В Москве неоднократно заявляли, что украинские моряки не считаются военнопленными, речь идет о фигурантах уголовного дела, а степень их вины определит суд.
"Депутаты Европарламента призывают российские власти без каких-либо условий и без промедлений отпустить всех граждан Украины, которые были незаконно и без достаточных оснований задержаны, как в России, так и во временно оккупированных территориях Украины", - говорится в пресс-релизе законодательного и представительного органа ЕС.
Как говорится в документе, речь идет, в том числе, о 24 украинских моряках, задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
17 июля, 15:14
Песков прокомментировал ситуацию с задержанными украинскими моряками
Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны, а моряки — арестованы. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. По его словам, провокация в Черном море связана с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.
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Нарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныЕвропейский парламентРоссияУкраинаВ мире
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