ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягоды

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры. Второе и третье чтение планируется провести на следующей неделе.

Документ, внесенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным совместно с лидерами думских фракций Сергеем Неверовым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, снижает до 10% с 20% ставку НДС на фрукты и ягоды, включая виноград.

Володин в среду сообщил журналистам, что редакцию законопроекта ко второму чтению скорректируют и правительству будет предоставлено право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение.

Замминистра финансов Илья Трунин в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам предлагал уточнить, на какую плодово-ягодную продукцию законопроект будет распространяться, с учетом того, что его целью является поддержка отечественного производителя. "Именно на это должен быть направлен данный законопроект. У нас и так объем импорта плодов и ягод более чем в полтора раза превышает объем произведенной в России продукции. Так что стимулировать продажи импортной продукции - совершенно излишне", - заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Александр Ремезков.

Предложение об установлении пониженной ставки НДС на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября 2018 года в Ставрополе. Вопрос о возможности снижения НДС поднимался депутатами и в ходе отчета правительства РФ 17 апреля текущего года.