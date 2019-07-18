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РИА Новости

ГД в первом чтении приняла закон о снижении НДС на фрукты и ягоды

Вчера, 14:19
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве
Прилавок с фруктами на Дорогомиловском рынке в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект об установлении пониженной ставки НДС в размере 10% на плодово-ягодные культуры. Второе и третье чтение планируется провести на следующей неделе.
Документ, внесенный спикером Госдумы Вячеславом Володиным совместно с лидерами думских фракций Сергеем Неверовым ("Единая Россия"), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР), Сергеем Мироновым ("Справедливая Россия") и главой комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным, снижает до 10% с 20% ставку НДС на фрукты и ягоды, включая виноград.
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Володин в среду сообщил журналистам, что редакцию законопроекта ко второму чтению скорректируют и правительству будет предоставлено право сформировать перечень плодов и ягод, выращиваемых в РФ, которые будут попадать под льготное налогообложение.
Замминистра финансов Илья Трунин в понедельник на заседании комитета по бюджету и налогам предлагал уточнить, на какую плодово-ягодную продукцию законопроект будет распространяться, с учетом того, что его целью является поддержка отечественного производителя. "Именно на это должен быть направлен данный законопроект. У нас и так объем импорта плодов и ягод более чем в полтора раза превышает объем произведенной в России продукции. Так что стимулировать продажи импортной продукции - совершенно излишне", - заявил РИА Новости первый зампред бюджетного комитета Александр Ремезков.
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Предложение об установлении пониженной ставки НДС на плодово-ягодные культуры обсуждалось на совещании, которое провел президент РФ Владимир Путин 9 октября 2018 года в Ставрополе. Вопрос о возможности снижения НДС поднимался депутатами и в ходе отчета правительства РФ 17 апреля текущего года.
При этом премьер-министр Дмитрий Медведев сказал, что прорабатываются два возможных варианта: дать субсидию всем российским производителям или установить льготный НДС на уровне 10%. Позже, 11 июля, глава кабмина заявил, что принял решение о снижении НДС до 10% на плодово-ягодную продукцию. При этом он выразил надежду, что это решение повлияет на ценовую политику в магазинах и торговых точках в отношении такой продукции.
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