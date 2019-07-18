Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T14:17Z
https://ria.ru/20190718/1556649689.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 90 человек

Вчера, 14:17
168
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести, передает агентство ANI со ссылкой на министерство внутренних дел Непала.
Ранее сообщалось о 78 погибших и 40 пострадавших.
"Более 3366 человек были спасены по всей стране. Сбор данных и распределение помощи идут полным ходом",- приводит агентство сообщение министерства.
Скорая помощь, Индия
10 июля, 06:20
В Индии не менее 63 тысяч человек пострадали из-за наводнений
Отсутствие санитарных условий усилило опасения о возможности вспышки эпидемий. Власти Непала пока решили не просить помощи у других государств и направили местный персонал ускорить эвакуацию и оказать чрезвычайную помощь.
Как сообщает агентство, проливные дожди, обрушившиеся на Непал 11 июля, затронули 31 район из 70 по всей стране. По данным властей, в этих местностях задействованы по меньшей мере 27 тысяч полицейских, 8 тысяч военнослужащих и 8150 вооруженных полицейских сил.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
011100
Обсудить 0
НепалВ мире
Рекомендуем
Число спецназовцев, погибших в столкновениях в Афганистане, возросло до 35
РИА
Новости
Перед управлением полиции в Афганистане прогремел взрыв
В Сербии разбился спортивный самолет
Полиция в Кабуле
Число жертв взрыва рядом с университетом в Кабуле выросло до шести человек
Лента
новостей
В Китае пять человек погибли из-за обрушения крана на строящемся мосту
В ДТП в Турции погибли 15 нелегальных мигрантов
На Филиппинах грузовик со школьниками сорвался со скалы
Полиция Египта
На севере Синая в Египте прогремел взрыв
Четыре человека погибли и 30 пострадали в результате ДТП в Боливии
Затопленные дома в Аллахабаде, Индия
В Индии почти шесть миллионов человек оказались в зоне стихийного бедствия
В Эстонии более 25 человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком
В Мексике восемь человек погибли в ДТП с автобусом
Дым над местом взрыва в Кандагаре. 18 июля 2019
При взрыве в здании полиции в Афганистане погибли девять человек
В Афганистане около 20 человек пострадали при взрыве у здания полиции
Кадры пожара в студии аниме в японском городе Киото
Число жертв пожара в студии аниме в Киото достигло 33 человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:42Вахтовик на Ямале тонул дважды за день, но второй раз оказался летальным
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
10:32Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах
10:31Россия не возражает против расширения "нормандского формата", заявили в МИД
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Лента новостейМолния