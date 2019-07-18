Число жертв наводнений и оползней в Непале возросло до 90 человек

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести, передает агентство Число жертв наводнений и оползней в Непале, вызванных проливными дождями, возросло до 90 человек, еще 31 числится пропавшим без вести, передает агентство ANI со ссылкой на министерство внутренних дел Непала.

Ранее сообщалось о 78 погибших и 40 пострадавших.

"Более 3366 человек были спасены по всей стране. Сбор данных и распределение помощи идут полным ходом",- приводит агентство сообщение министерства.

Отсутствие санитарных условий усилило опасения о возможности вспышки эпидемий. Власти Непала пока решили не просить помощи у других государств и направили местный персонал ускорить эвакуацию и оказать чрезвычайную помощь.