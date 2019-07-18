Минпросвещения проработает вопрос о праве детей работать с 14 лет

"По статистике, процентов тридцать детей хотели бы зарабатывать деньги летом на каникулах. Мы работаем сейчас с законодателями, чтобы попытаться предпринять законодательное решение для детей с 14 лет работать. Как минимум, на каникулах, при определенных условиях, все понятно, но чтобы дети имели возможность зарабатывать", - сказала Потехина на "Территории смыслов".

Ранее РИА Новости рассказали в Роструде, что подросток 14 лет, получивший общее образование, также может привлекаться для выполнения легкого труда, если один из его родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие. В Роструде напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.