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РИА Новости

Минпросвещения проработает вопрос о праве детей работать с 14 лет

Вчера, 14:17
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 18 июл - РИА Новости. Министерство просвещения России прорабатывает вопрос с законодателями о праве детей работать с 14 лет, заявила замминистра ведомства Ирина Потехина.
"По статистике, процентов тридцать детей хотели бы зарабатывать деньги летом на каникулах. Мы работаем сейчас с законодателями, чтобы попытаться предпринять законодательное решение для детей с 14 лет работать. Как минимум, на каникулах, при определенных условиях, все понятно, но чтобы дети имели возможность зарабатывать", - сказала Потехина на "Территории смыслов".
Ранее РИА Новости рассказали в Роструде, что подросток 14 лет, получивший общее образование, также может привлекаться для выполнения легкого труда, если один из его родителей и органы опеки дадут на это письменное согласие. В Роструде напомнили, что перед заключением трудового договора несовершеннолетний должен пройти обязательный медицинский осмотр и в дальнейшем проходить его каждый год до совершеннолетия. При трудоустройстве впервые работодатель обязан оформить ему трудовую книжку, а также предоставить в ПФР данные для регистрации ребенка в системе персонифицированного учета.
Несовершеннолетних нельзя привлекать к работе с вредными и опасными условиями труда, подземным работам и устанавливать испытательный срок. Кроме того, их нельзя брать на работу, которая может причинить вред здоровью или нравственному развитию: например, на работу в игорном бизнесе и ночных клубах.
1 июня 2005, 18:23
Столичной прокуратурой выявлены нарушения прав детей в сфере трудаСтоличная прокуратура провела проверку и обнаружила нарушения в исполнении законов о труде и занятости несовершеннолетних.
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