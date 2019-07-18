В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле "208 на 69"

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле "208 на 69" в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.

"Достигнута договоренность о начале процедуры обмена в соотношении "208 на 69". Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующую дату. Мы могли даже сегодня провести этот обмен. Это было поддержано даже представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но выступили против представители Москвы. Поэтому в итоге договорились провести процедуру правовой очистки", - сказал Бессмертный на брифинге в четверг.

Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.