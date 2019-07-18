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РИА Новости

В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле "208 на 69"

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанкУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
Перейти в фотобанк
Украинские военнослужащие. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле "208 на 69" в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
Блок-пост в районе населенного пункта Марьинка
17 июля, 20:21
ДНР и ЛНР предложили Киеву обмен пленными "всех на всех"
"Достигнута договоренность о начале процедуры обмена в соотношении "208 на 69". Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила соответствующую дату. Мы могли даже сегодня провести этот обмен. Это было поддержано даже представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей, но выступили против представители Москвы. Поэтому в итоге договорились провести процедуру правовой очистки", - сказал Бессмертный на брифинге в четверг.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в декабре 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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