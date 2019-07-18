В правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов в России

"Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. <...> Если человек не желает его менять, <...> можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 лет получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет", — объяснил он.