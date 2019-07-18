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РИА Новости

В правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов в России

Вчера, 14:07
19876
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Паспорт гражданина России. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство не планирует проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов после внедрения электронных, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. <...> Если человек не желает его менять, <...> можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 лет получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет", — объяснил он.

Накануне Акимов рассказал, что выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года, бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022-м. Пилотным регионом станет Москва.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором записана все основная информация о владельце: в частности, ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС. На обратной стороне расположены буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Документ будет действителен десять лет.
Кроме того, как заверил Акимов, подделка такого паспорта обойдется несоизмеримо дороже, а для его блокировки будет достаточно нескольких секунд.
Российский паспорт. Архивное фото
10 октября 2018, 16:41
Эксперты считают электронный паспорт более безопасным
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Обсудить 54
Максим АкимовРоссияОбщество
Популярные комментарии
Замена паспортов на пластиковую карточку - Это очень неумный шаг, главное в действ. паспортах (как это ни странно) это место регистрации и штамп о браке, еще сведения о вписанных детях - хождение пластика обречет всех его владельцев иметь доп. справки, ибо как всегда считывающие чип устройства будут работать только там где этого не надо. Уважаемое Правительство Маниловых - да займитесь уже ДЕЛОМ наконец!!! снизьте пенсионный возраст - всем немедленно выехать в Иркутскую область для строительства домов пострадавшим людям, а опять курятников понастроят в Сибири для отвода глаз, прекратите имитировать бурную деятельность!
18 июля, 14:53
sneg_karl
78000017
как зачем? Это просто более удобный способ. Лично я давно уже жду, когда введут электронный паспорт, потому что обычный паспорт требует определённого ухода и занашивается. Можешь просто случайно надорвать страницу в паспорте и всё - он будет считаться недействительным и нужно менять его будет. А по поводу надёжности - это тоже ерунда, так как бумажный паспорт проще подделать, чем электронный. Вон, люди фотографии переклеивают, перебивают номера, фамилию имя и тд. Вы же пластиковой карточкой пользуетесь, но никто пластиковые карты не подделывает, а подделывают бумажные деньги. Вы же сим картой пользуетесь и никто симкарту не подделывает. Так что, никто ваш электронный паспорт тоже подделывать не будет, так как там степеней защиты куда больше можно сделать, чем на бумажном носителе. Да и заменить электронный паспорт будет проще и быстрее, так как пластиковую карточку заменить проще, чем бумажный носитель.
18 июля, 15:17
Константин Е
15710359
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