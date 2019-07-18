В правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов в России

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Правительство не планирует проводить специальную кампанию по замене бумажных паспортов после внедрения электронных, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.
"Если срок не подошел замены паспорта или его получения, то будет функционировать бумажный паспорт. <...> Если человек не желает его менять, <...> можно будет пользоваться бумажным паспортом. Если вы после 45 лет получили уже паспорт, то им уже можно до гробовой доски пользоваться, никто его отзывать не будет", — объяснил он.
Накануне Акимов рассказал, что выдача цифровых документов начнется в июле 2020 года, бумажные паспорта перестанут выдавать в 2022-м. Пилотным регионом станет Москва.
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом, на котором записана все основная информация о владельце: в частности, ФИО, регистрация, водительское удостоверение, СНИЛС. На обратной стороне расположены буквенный и QR-код, а также голографическое изображение владельца. Документ будет действителен десять лет.
Кроме того, как заверил Акимов, подделка такого паспорта обойдется несоизмеримо дороже, а для его блокировки будет достаточно нескольких секунд.
10 октября 2018, 16:41Эксперты считают электронный паспорт более безопасным