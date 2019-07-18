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РИА Новости

В Киото при пожаре в студии аниме погибли 25 человек

Вчера, 14:00
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ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Медики подтвердили, что при пожаре в студии аниме в японском городе Киото погибли 25 человек, еще несколько человек не подают признаков жизни, но их смерть официально пока не установлена. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителей Главного полицейского управления города.
Ранее сообщалось о 16 погибших. Еще не менее 36 человек пострадали. Кроме этого, полицейские и пожарные не могут установить местонахождение более дюжины человек.
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По предварительным данным, возгорание на первом этаже трехэтажного здания, где базируется одна из студий компании Kyoto Animation, началось в 10:35 по местному времени (4:35 мск). Как сообщалось, в тот момент в студии могли работать порядка 70 человек.
В полиции заявили, что в совершении поджога уже сознался 41-летний мужчина. Его имя, а также мотив пока не называются. При этом на одном из наиболее популярных у фанатов аниме форумов обсуждается сообщение одного из пользователей, который за несколько часов до возгорания поинтересовался, возможно ли попасть в новости.
Очевидцы рассказывают, что видели, как какой-то мужчина разливал жидкость, похожую на бензин, и слышали выкрик "Умри!". Затем раздались несколько хлопков, похожих на взрывы, и из здания повалил черный дым.
Пожар удалось потушить только через пять часов. В тушении участвовали около 30 пожарных расчетов.
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