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РИА Новости

Объем ввода жилья в Пермском крае вырос более чем на 3%

Вчера, 13:58
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ПЕРМЬ, 18 июл - РИА Новости. Объем ввода жилых площадей в Пермском крае в январе-мае 2019 года вырос более чем на 3% в соответствии с планами по реализации в субъекте национального проекта "Жилье и городская среда", сообщается на сайте администрации губернатора и правительства региона.
По данным министерства строительства Пермского края, в 2019 году план ввода жилья в регионе, согласно нацпроекту "Жилье и городская среда", инициированному президентом РФ Владимиром Путиным, составляет 1,05 миллиона квадратных метров. "Эти показатели подтверждаются намерениями строителей. В соответствии с проектными декларациями, в 2019 году застройщики планируют ввести 60 многоквартирных домов общей площадью 560 тысяч квадратных метров. Более 400 тысяч квадратных метров должно составить индивидуальное жилищное строительство", – цитирует пресс-служба первого заместителя председателя правительства – министра строительства Пермского края Михаила Сюткина.
В администрации губернатора обратили внимание на статистику ввода жилья за январь-май 2019 года, опубликованную Пермьстатом.

"Известно, что застройщиками за пять месяцев было сдано 314,3 тысячи квадратных метров, что на 3,2% превышает аналогичный показатель прошлого года", - говорится в сообщении.

Ранее Пермьстат опубликовал показатели, характеризующие жилищный фонд Пермского края в 2018 году. По данным службы, на конец прошлого года общая площадь жилищного фонда в крае составила 62,9 миллиона квадратных метров в сравнении с 61,8 миллиона квадратных метров в 2017 году. Таким образом, показатель вырос на 1,7%.
"Рост объемов жилищного строительства определен как один из приоритетов реализуемой с 2013 года государственной программы Пермского края "Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной городской среды" и реализуемого с 2019 года национального проекта "Жилье и городская среда", - подчеркнули в администрации губернатора Пермского края.
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