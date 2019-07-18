В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе

КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.

Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.

"Достигнута договоренность о том что с 00.01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрелы. Причем впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня и предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть, по сути, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь на протяжении неопределенного периода. Наша позиция такая, что этот период должен быть максимальным, а может навсегда", - сказал Безсмертный на брифинге в четверг.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.