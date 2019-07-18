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РИА Новости

В Киеве прокомментировали новое соглашение о перемирии в Донбассе

Вчера, 13:55
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жители Горловки у гаража, разрушенного вследствие обстрела. 8 июля 2019. Архивное фото
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Договоренность о перемирии в Донбассе с 21 июля впервые предусматривает полный запрет на открытие огня, персональную ответственность и публичное заявление сторон о прекращении огня, сообщил представитель Украины в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Роман Безсмертный.
Контактная группа по урегулированию на востоке Украины провела в среду в Минске одно из самых плодотворных своих заседаний, договорившись о новом, летнем перемирии в Донбассе, о подготовке большого обмена пленными и о ремонте моста в Станице Луганской - одном из немногих переходов через линию разграничения.
Бойцы народного ополчения ДНР
Вчера, 08:13
Контактная группа по Донбассу согласовала перемирие
"Достигнута договоренность о том что с 00.01 21 июля начинается бессрочный запрет на обстрелы. Причем впервые в документе указано, что запрещается любое ведение огня. Предусмотрена ответственность лиц за открытие огня и предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть, по сути, стороны публично берут на себя обязательство не вести огонь на протяжении неопределенного периода. Наша позиция такая, что этот период должен быть максимальным, а может навсегда", - сказал Безсмертный на брифинге в четверг.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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