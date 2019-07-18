Володин ожидает, что закон о горячем питании в школах примут до конца года

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассчитывает на то, что закон об обеспечении школьников горячим питанием будет принят до конца года.

В апреле глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В ходе выступления он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.

В мае Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.