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РИА Новости

Володин ожидает, что закон о горячем питании в школах примут до конца года

Вчера, 13:51
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкШкольник расплачивается за обед
Школьник расплачивается за обед
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Школьник расплачивается за обед . Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что рассчитывает на то, что закон об обеспечении школьников горячим питанием будет принят до конца года.
В апреле глава правительства РФ Дмитрий Медведев выступил в Госдуме с ежегодным отчетом о работе кабмина. В ходе выступления он отметил, что российские школьники должны получать полноценное и сбалансированное горячее питание в образовательных учреждениях, все нормы должны соблюдаться, в том числе по молоку, молочным продуктам, по сокам и фруктам. По итогам доклада в палате была создана рабочая группа во главе с заместителем председателя Госдумы Александром Жуковым для подготовки законопроектов на его основе.
В мае Володин призывал ускорить внесение в Госдуму проекта о горячем питании для школьников.
"Что касается горячего питания в школах, мы этот вопрос продолжим обсуждать. Надеюсь, что до конца года выйдем на принятие законопроекта, который предполагает обеспечение не только сбалансированным, но и качественным питанием школьников", - сказал Володин журналистам в четверг.
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