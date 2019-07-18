БИШКЕК, 18 июл - РИА Новости. Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева третий раз вызвали на допрос в министерство внутренних дел страны, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ведомства.

"Ему направлена повестка для явки на допрос в качестве свидетеля завтра в 10 часов утра (7.00 мск - ред.)", - заявили в МВД.

По данным милиции, повестку вручили представителю Атамбаева сегодня утром возле резиденции бывшего главы государства в пригородном селе Кой-Таш.

Экс-президента уже дважды вызывали на допрос в Главное следственное управление МВД для дачи показаний по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева, однако все повестки он игнорировал заявляя, что "даже в руки их брать не будет".

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев "абсурдными" и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.