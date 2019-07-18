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РИА Новости

Госдума приняла во втором чтении законопроект о платежах по картам

Вчера, 13:48
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Госдума приняла во втором чтении законопроект об обеспечении бесперебойности платежей по картам в РФ, который наделяет Банк России правом вводить максимальные размеры платы за эквайринг и штрафовать процессинговые центры за приостановление или прекращение платежей. Третье чтение запланировано на 23 июля.
Документ предоставляет совету директоров ЦБ право в случае необходимости определять максимальные значения размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за переводы с использованием платежных карт. Но это его право, пояснял ранее РИА Новости глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, допуская, что оно никогда не будет применяться.
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Законопроект содержит нормы, направленные на обеспечение бесперебойности платежей по картам в России. При этом процессинговым центрам запрещается приостанавливать (прекращать) в одностороннем порядке оказание услуг по переводу денежных средств банкам и их клиентам. В случае нарушения этого запрета Банк России будет вправе взыскать с процессингового центра штраф в десятикратном размере суммы вознаграждения, уплаченного ему банком за предыдущий месяц, а при повторном нарушении – в пятидесятикратном.
Банк России будет вести перечни процессинговых центров, операторов иностранных платежных систем, иностранных поставщиков платежных услуг. При этом вводится запрет приема на территории РФ электронных средств платежа, предоставленных иностранным поставщиком платежных услуг российским клиентам. При использовании платежных карт для получения различных мер господдержки, в том числе льгот при использовании транспортных услуг, банки будут обязаны предоставлять гражданам лишь национальные платежные инструменты, то есть карту "Мир".
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Правила иностранных платежных систем для работы в России должны будут соответствовать российскому законодательству, в том числе в части обеспечения бесперебойной работы, пояснял ранее Аксаков. Он уверен, что принятие данного закона не приведет к уходу из страны международных платежных систем, таких, например, как Visa и Mastercard.
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