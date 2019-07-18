ПФР за полгода подтвердил право 724 тысяч предпенсионеров на льготы

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пенсионный фонд России за шесть месяцев 2019 года подтвердил права 724 тысяч россиян предпенсионного возраста на льготы и меры соцподдержки, в том числе на освобождение для прохождения диспансеризации, сообщила пресс-служба фонда.

"За шесть месяцев 2019 года Пенсионный фонд России подтвердил право 724 тысяч граждан предпенсионного возраста на различные меры социальной поддержки и льготы, положенные по новому законодательству", - рассказали в ПФР.

Такие сведения направлялись органам власти и ведомствам, оказывающим льготы, либо предоставлялись самим предпенсионерам. Наибольший объем подтверждений был направлен центрам занятости, реализующим программы переобучения.

Пенсионный фонд также передал сведения по 168 тысячам предпенсионеров работодателям, чтобы они могли воспользоваться правом на оплачиваемое освобождение для прохождения диспансеризации.

В фонде также напомнили, что льготы предпенсионерам предоставляются с начала 2019 года. Раньше ими могли пользоваться только пенсионеры. Несмотря на то, что для многих россиян пенсионный возраст с 2019 года не поменялся, право на предпенсионные льготы им все равно было предоставлено.