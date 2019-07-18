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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В РПЦ рассказали о взаимоотношениях с Константинопольской церковью

Вчера, 13:45
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПамятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Русская православная церковь все так же почитает Константинопольскую церковь, от которой крестилась Древняя Русь, как мать, заявил замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата (ОВЦС МП) протоиерей Николай Балашов.
"Мы чтим, уважаем святую Константинопольскую церковь, которая наша мать. Которая нас родила в купели крещения. К каноническому ведению которой Русская церковь относилась на протяжении нескольких веков. И эта наша благодарность и наше почтение никогда не прекратятся", - сказал Балашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
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Однако, добавил он, верующим Русской церкви больно от того, что происходило в XX веке и в нынешнем веке, имея в виду поведение Константинополя.
"Нам больно, что когда настала пора тяжелых испытаний для Русской церкви, прежде всего, в начале XX века, когда против нее разразились гонения, – нам больно, что тогда представители нашей Матери-Церкви не защитили нашу Церковь, ее единство, а пытались ассоциировать себя с раскольниками, которые были отвергнуты церковным народом. Нам больно, что когда наша страна, которая называлась Россия, потом Советский Союз, потом она разделилась на несколько стран, - когда произошло это разделение некогда одной великой страны, некоторые представители Константинопольской церкви, как и в начале XX века, стали стараться оторвать куски от тела Русской церкви. Нам от этого больно", - сказал Балашов.
При этом он отметил, что на протяжении многих десятилетий в Русской церкви никогда не вспоминали о том, что было в 1920-е годы, - "об этих, простите, постыдных заигрываниях с представителями так называемых "живоцерковников", которых принимали деятели Константинопольского патриархата".
"Мы старались все это не поминать. Но сейчас, после того, что произошло на Украине, конечно, создается впечатление, что это все было какими-то этапами, частью некой продуманной деятельности, направленной на то, чтобы как-то урезать, ослабить, ограничить слишком разросшуюся точку", - заметил замглавы ОВЦС.
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"Но к святителям Иоанну Златоусту и Григорию Богослову, и Фотию, и многим другим у нас нет никаких вопросов – мы благоговейно чтим их память и благоговейно почитаем святую Константинопольскую церковь, которой обязаны началом нашего христианского пути. И мы молимся о том, чтобы эта черная туча, которая покрыла наши отношения с начала XX, а теперь особенно в XXI веке, рассеялась", - заключил представитель РПЦ.
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Религия и мировоззрениерелигия
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