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РИА Новости

Новак прокомментировал ситуацию с "Транснефтью" и "Роснефтью"

Вчера, 13:44
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПавильон компании "Транснефть"
Павильон компании Транснефть
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Павильон компании "Транснефть". Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Ограничений на прием "Транснефтью" в трубопроводы нефти от "Роснефти" сейчас нет, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.
"Сейчас нет никаких ограничений", - сказал Новак, комментируя ситуацию с "Транснефтью" и "Роснефтью", что трубопроводная компания ограничила приём нефти от "Юганскнефтегаза" ("дочки" "Роснефти").
В начале июля "Транснефть" сообщила о вынужденном ограничении приема нефти у "Роснефти". Трубопроводная компания заявила, что "Роснефть" сдала ей уже 3,5 миллиона тонн качественной нефти, не оформленной маршрутными поручениями, которая вынуждено складируется в системе трубопроводов, в результате после многократных предупреждений "Транснефть" вынуждено ограничила в июле сдачу нефти от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи.
Стенды компаний Роснефть и Газпром на Петербургском международном экономическом форуме 2019
9 июля, 13:47
"Роснефть" сократила добычу из-за действий "Транснефти"
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РоснефтьТранснефтьАлександр НовакЭкономика
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