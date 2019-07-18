Новак прокомментировал ситуацию с "Транснефтью" и "Роснефтью"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Ограничений на прием "Транснефтью" в трубопроводы нефти от "Роснефти" сейчас нет, сообщил журналистам глава Минэнерго России Александр Новак.

"Сейчас нет никаких ограничений", - сказал Новак, комментируя ситуацию с "Транснефтью" и "Роснефтью", что трубопроводная компания ограничила приём нефти от "Юганскнефтегаза" ("дочки" "Роснефти").

В начале июля "Транснефть" сообщила о вынужденном ограничении приема нефти у "Роснефти". Трубопроводная компания заявила, что "Роснефть" сдала ей уже 3,5 миллиона тонн качественной нефти, не оформленной маршрутными поручениями, которая вынуждено складируется в системе трубопроводов, в результате после многократных предупреждений "Транснефть" вынуждено ограничила в июле сдачу нефти от "дочки" "Роснефти" в размере 0,5% от ее годовой добычи.