Россия восстановила добычу нефти до оговоренного по ОПЕК+ уровня

"У нас уже добыча восстановлена в соответствии с планами и графиками. Да, там несколько было дней (в начале июля - ред.), в которые действительно больше исполнялось сокращение добычи. Это связано было с технологическими процессами, а сейчас уже в эти дни, последние несколько дней, добыча восстановлена и идет в соответствии с теми цифрами, которые оговорены в соглашении", - сказал Новак.