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РИА Новости

Россия восстановила добычу нефти до оговоренного по ОПЕК+ уровня

Вчера, 13:42
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание OPEC в Вене
Здание OPEC в Вене
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание OPEC в Вене. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Сокращение добычи нефти РФ в начале июля было сильнее обязательств в рамках ОПЕК+, сейчас на уровне соглашения, сообщил журналистам российский министр энергетики Александр Новак.
"У нас уже добыча восстановлена в соответствии с планами и графиками. Да, там несколько было дней (в начале июля - ред.), в которые действительно больше исполнялось сокращение добычи. Это связано было с технологическими процессами, а сейчас уже в эти дни, последние несколько дней, добыча восстановлена и идет в соответствии с теми цифрами, которые оговорены в соглашении", - сказал Новак.
Буровая установка в Красноярском крае
12 июля, 12:04
Россия в июне снизила перевыполнение обязательств по сделке ОПЕК+ до 14%
По его словам, добыча в последние две недели июля "будет выше", чем в первые две.
При этом министр не стал прогнозировать уровень исполнения сделки ОПЕК+ в среднем по июлю, отметив: "Как получится по факту, с учетом производственных планов компаний".
Министр энергетики РФ Александр Новак
2 июля, 17:16
Текущие цены на нефть соответствуют ситуации на рынке, считает Новак
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ОПЕКАлександр НовакРоссияЭкономика
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