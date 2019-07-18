В Ватикане прокомментировали планы Испании по эксгумации Франко

МАДРИД, 18 июл – РИА Новости. Ватикан не вмешивается во внутренние дела Испании в связи с планами властей перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко, а заявление дипломата Ренцо Фратини, выступившего против эксгумации, расценивает как его личное мнение, заявил временно исполняющий обязанности главы службы печати Святого престола Алессандро Джизотти.

Бывший апостольский нунций в Испании и Андорре Ренцо Фратини незадолго до того, как покинуть эту должность, обвинил испанские власти в том, что они решили "воскресить" Франко. Он также высказал мнение, что в основе лежат "в первую очередь политические мотивы". В ответ и.о. вице-премьера Испании Кармен Кальво обвинила Фратини во вмешательстве во внутренние дела страны. Правительство Испании направило в Ватикан формальную жалобу.

"Подчеркиваем, что его (Фратини) недавние заявления по теме эксгумации останков Франсиско Франко были сделаны от его собственного имени. Мы также напоминаем, что бывший апостольский нунций в Испании уже опроверг через прессу намерение выносить суждения по внутриполитическим вопросам", - говорится в заявлении Джизотти.

Он заверил, что позиция Ватикана остается неизменной: "Она основывается на полном уважении Испанского государства и ее правовой системы".

Социалистическое правительство заявило о намерении перезахоронить останки Франко вскоре после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров принял Королевский декрет о внесении изменений в Закон об исторической памяти от 2007 года. В новой редакции говорится, что в Долине Павших "могут покоиться только останки людей, погибших в результате испанской Гражданской войны". Франко умер через много лет после окончания войны (1936-1939) - в 1975 году.

Родственники диктатора выступили против перезахоронения, оговорившись, что единственной возможной альтернативой Долине Павших может быть крипта кафедрального мадридского собора Альмудена, расположенная в центре столицы, где захоронены дочь и зять диктатора. Однако против этого варианта выступило испанское правительство, предупредив, что не допустит превращения Альмудены в "новое место поклонения диктатору". В результате кабинет министров принял решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его жена.