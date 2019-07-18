Федермессер призвала не наказывать матерей за покупку лекарств для детей

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Учредитель благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" Анна Федермессер заявила, что за покупку не разрешенных в РФ лекарств нужно заводить уголовные дела не на матерей, ищущих способ помочь своим детям, а на чиновников, которые на протяжении пяти лет не могут решить проблему с регистрацией в стране ряда необходимых препаратов.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела. Московской главк МВД опроверг задержание женщины сотрудниками полиции. Ее отпустили после вмешательства Федермессер.

"Разумно ли говорить о том, что мама больного ребенка, вывозя незарегистрированный препарат, который в результате становится, раз он незарегистрированный, наркотиком, а акция становится контрабандой, что мама должна подвергаться уголовному преследованию? Нет. Наказанию должны подвергаться в таком случае высокопоставленные чиновники, которые, несмотря на пятилетнюю борьбу - пять лет мы говорим о том, что это нужно сделать, - они до сих пор не нашли способа решить этот вопрос, несмотря на проговоренность с президентом и так далее", - заявила Федермессер в видеообращении, предоставленном пресс-службой "Веры".

Она добавила, что ситуация с арестом матери пациента детского хосписа - не единичная, противосудорожные препараты нужны "десяткам тысяч людей". При этом, отмечает Федермессер, российское законодательство не позволяет получить эти лекарства никаким образом: ни из-за границы, ни по почте, ни заказав его через интернет – все эти способы законодательство приравнивает или к контрабанде, или к сбыту.

"Что делать в такой ситуации? Государство обязано обеспечить нуждающихся людей в подобных препаратах, в подобных лекарственных средствах. Если нет возможности это привозить из-за рубежа, потому что это считается контрабандой... то тогда нужно или срочно зарегистрировать этот препарат, и я поднимала этот вопрос в разговоре с президентом России, или нужно каким-то образом ускорить производство у нас в стране собственного", - отметила она.

Федермессер подчеркнула, что речь не идет об "отмене каких-то статей в уголовном кодексе", поскольку контрабанда "должна наказываться". Но, по ее словам, речь идет об обеспечении "неизлечимо больных граждан, в частности детей", лекарственными препаратами, которые уменьшают объем их страданий "в заключительный период их жизни".