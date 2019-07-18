Детей у гей-семьи в Москве могут отнять, если найдут нарушение

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Изъятие детей из гей-семьи в Москве возможно только на основании решения суда, если будет установлено, что усыновление не отвечало интересам несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Ранее в среду СК РФ сообщил, что уголовное дело о халатности возбудили в Москве против сотрудников соцзащиты населения района Марьино из-за того, что двое мужчин с 2010 года воспитывают двух усыновленных мальчиков. В этой паре, отмечает следствие, "пропагандируются нетрадиционные отношения, формируя у детей искаженные представления о семейных ценностях, нанося вред их здоровью, нравственному и духовному развитию".