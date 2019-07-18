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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье назвали лучшие муниципалитеты для предпринимательства

Вчера, 13:33
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министерство инвестиций и инноваций Московской области опубликовало итоги мониторинга муниципальных образований региона по созданию условий для ведения предпринимательской деятельности во втором квартале 2019 года, говорится в сообщении ведомства.
"По итогам второго квартала 2019 года первые три места в рейтинге заняли Солнечногорск, Химки и Красногорск. Также в ТОП-10 по формированию предпринимательского климата вошли городские округа: Рузский, Мытищи, Домодедово, Пушкинский, Люберцы, Сергиево-Посадский, Дмитровский", - цитирует пресс-служба зампредседателя подмосковного правительства Вадима Хромова.
Отмечается, что по сравнению с первым кварталом года сменился лидер по созданию эффективных условий для ведения предпринимательской деятельности: Химки уступили Солнечногорску.
"Исследование проводится ежеквартально по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева. Оценка предпринимательского климата построена на объективных данных статистического характера Мособлстата, ФНС Подмосковья и МинИнвеста", - подчеркивает ведомство.
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