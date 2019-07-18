Эксперт прокомментировал слова климатолога об аномальной жаре в России

МОСКВА, 18 июля – РИА Новости. Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин прокомментировал информацию о риске возникновения аномальной жары в России.

Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский предупредил, что в ближайшие пять лет в одном из регионов может установиться аномальная жара.

По словам Кокорина, парниковый эффект может привести к повышению температуры в России на два с половиной градуса. Кроме того, считает эксперт, это может привести к климатическим аномалиям.

"Надо понимать, что это тенденция глобальная и долгосрочная, на весь XXI век. Мы должны к этому адаптироваться и воспринимать всерьез", - подчеркнул Кокорин в комментарии телеканалу " Звезда ".