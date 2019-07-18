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РИА Новости

Эксперт прокомментировал слова климатолога об аномальной жаре в России

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЖара в Москве
Жара в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 18 июля – РИА Новости. Руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин прокомментировал информацию о риске возникновения аномальной жары в России.
Ранее старший научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, климатолог Александр Чернокульский предупредил, что в ближайшие пять лет в одном из регионов может установиться аномальная жара.
По словам Кокорина, парниковый эффект может привести к повышению температуры в России на два с половиной градуса. Кроме того, считает эксперт, это может привести к климатическим аномалиям.
"Надо понимать, что это тенденция глобальная и долгосрочная, на весь XXI век. Мы должны к этому адаптироваться и воспринимать всерьез", - подчеркнул Кокорин в комментарии телеканалу "Звезда".
Эксперт добавил, что глобальное потепление можно замедлить только в том случае, если человек начнет контролировать собственное воздействие на природу.
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