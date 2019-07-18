Додон надеется решить вопрос скидки на газ на встрече с Путиным

КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что окончательное решение в вопросе предоставления республике скидки на газ будет принято на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшее время.

В среду президент Молдавии вернулся из Москвы, где он обсуждал с руководством "Газпрома" и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком возможность получения республикой скидки на газ.

"Я сегодня написал официальное письмо руководству России с просьбой рассмотреть возможность выделения Молдавии скидки на газ с 1 сентября до 1 января. Окончательное решение будет принято в ближайший период на встрече с Путиным", - сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности республики.