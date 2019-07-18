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РИА Новости

Додон надеется решить вопрос скидки на газ на встрече с Путиным

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Молдавии Игорь Додон . Архивное фото
КИШИНЕВ, 18 июл — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон надеется, что окончательное решение в вопросе предоставления республике скидки на газ будет принято на встрече с главой РФ Владимиром Путиным, которая может состояться в ближайшее время.
В среду президент Молдавии вернулся из Москвы, где он обсуждал с руководством "Газпрома" и вице-премьером РФ Дмитрием Козаком возможность получения республикой скидки на газ.
"Я сегодня написал официальное письмо руководству России с просьбой рассмотреть возможность выделения Молдавии скидки на газ с 1 сентября до 1 января. Окончательное решение будет принято в ближайший период на встрече с Путиным", - сказал Додон после заседания Высшего совета безопасности республики.
Он считает, что дополнительным преимуществом в этом вопросе может стать тот факт, что Молдавия является наблюдателем при ЕАЭС. Президент отметил, что настроен оптимистично и надеется, что полутора месяцев хватит для завершения всех переговоров.
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Игорь ДодонВладимир ПутинМолдавияРоссияЭкономика
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