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РИА Новости
Культура

Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 миллионов рублей

Вчера, 13:31
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© РИА Новости / Мария ТабакЗураб Церетели
Зураб Церетели
© РИА Новости / Мария Табак
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
Иск поступил в арбитраж 15 июля, к производству пока не принят, основания исковых требований в материалах суда не указаны. Иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.
РИА Новости обратилось к департаменту городского имущества Москвы и к Церетели за комментариями, однако на данный момент ответа не последовало.
Помощник Церетели сказал, что ситуацию они пока не комментируют. "Юристы разбираются с этим", - добавил собеседник.
Министр культуры РФ Владимир Мединский в январе по случаю 85-летия Церетели, являющегося президентом Российской академии художеств, наградил его высшей наградой ведомства - серебряным знаком "За вклад в российскую культуру".
В мае министерство культуры сообщало, что Церетели, задекларировав 20,6 миллиона рублей, стал третьим по величине доходов в 2018 году директором музея.
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