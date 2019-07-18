Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 миллионов рублей

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск столичного департамента городского имущества к скульптору Зурабу Церетели о взыскании более 55 миллионов рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск поступил в арбитраж 15 июля, к производству пока не принят, основания исковых требований в материалах суда не указаны. Иск распределен судье Кристине Хабаровой, которая входит в судебный состав, специализирующийся на рассмотрении споров, связанных с приватизацией, правом собственности и арендой.

РИА Новости обратилось к департаменту городского имущества Москвы и к Церетели за комментариями, однако на данный момент ответа не последовало.

Помощник Церетели сказал, что ситуацию они пока не комментируют. "Юристы разбираются с этим", - добавил собеседник.

Министр культуры РФ Владимир Мединский в январе по случаю 85-летия Церетели, являющегося президентом Российской академии художеств, наградил его высшей наградой ведомства - серебряным знаком "За вклад в российскую культуру".