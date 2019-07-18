В ГД предложили временно ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о временном ограничении выезда из России бывших сотрудников ФСБ, если за рубежом им угрожает опасность, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений", - сказал парламентарий.

Согласно законопроекту, такое ограничение могут ввести на срок до пяти лет.

По его словам, есть примеры, когда во время пребывания за рубежом россиян задерживают и привлекают к уголовной ответственности, если они ранее работали в органах безопасности.

"Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - отметил глава думского комитета.