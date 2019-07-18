Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T13:23Z
https://ria.ru/20190718/1556647567.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155660/73/1556607383_0:6:3072:1734_1036x0_80_0_0_5f0c686acf74077471e3ff235b4b1337.jpg
РИА Новости

В ГД предложили временно ограничить выезд за границу бывшим сотрудникам ФСБ

Вчера, 13:23
580
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 17 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект о временном ограничении выезда из России бывших сотрудников ФСБ, если за рубежом им угрожает опасность, сообщил один из авторов инициативы, глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
"Особенно это касается тех, кто участвовал в борьбе с международным терроризмом, в пресечении наркотрафика, торговли оружием, иных особо тяжких преступлений", - сказал парламентарий.
Согласно законопроекту, такое ограничение могут ввести на срок до пяти лет.
Здание Государственной Думы РФ
Вчера, 13:12
Госдума приняла закон о "брендах регионов"
По его словам, есть примеры, когда во время пребывания за рубежом россиян задерживают и привлекают к уголовной ответственности, если они ранее работали в органах безопасности.
"Поэтому мы обязаны принимать меры, чтобы их защитить", - отметил глава думского комитета.
Законопроект подготовили депутаты Эрнест Валеев, Александр Хинштейн и Адальби Шхагошев.
1130005
Обсудить 0
Госдума РФФСБ РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
РИА
Новости
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Лента
новостей
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Здание Государственной Думы РФ
Госдума поддержала законопроект, изменяющий статус службы в ФССП
Самолет Boeing 737-8 MAX
Boeing во II квартале потеряет $5,6 миллиарда из-за проблем с 737 МАХ
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57
В Индии назвали условия закупки Су-57
Антарктида
Аргентинские ученые будут выращивать в Антарктиде петрушку, рукколу и салат
Зураб Церетели
Департамент имущества Москвы подал иск к Церетели на 55 миллионов рублей
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
Госдума приняла во втором чтении законопроект о платежах по картам
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета
11:04Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин
11:02Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию
11:01Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Лента новостейМолния