Депутат Госдумы отреагировал на жалобу избирателей под постом Леди Гаги

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Ионин ответил на жалобу избирателей в комментариях под постом певицы Леди Гаги, где его попросили о помощи с одним из ЖК в Екатеринбурге, и, как он сообщил РИА Новости, уже связался с активистами, занимающимися этой проблемой.

Несколько дней назад поток гневных комментариев из России обрушился на соцсети певицы из-за слухов, что она якобы стала причиной разрыва отношений актера Брэдли Купера и российской модели и актрисы Ирины Шейк, которые жили в гражданском браке несколько лет и воспитывали дочь Лею. Русскоязычные пользователи соцсетей продолжают оставлять сообщения в комментариях аккаунта Instagram певицы.

"Настоящее российское вмешательство в Леди Гагу. Участвуют даже депутаты", - написал Ионин в своем комментарии.

В ответ пользователь sbrodova_al обратилась к депутату с просьбой о помощи. "Пользуясь случаем. Помогите закрыть вопрос ЛСР и ЖК Калиновский", - написала она.

"Волшебная сила ГагаГрама помогает решить проблемы ЖКХ на Эльмаше. Напишите мне в личку ваши контакты, пожалуйста", - ответил депутат.

В разговоре с РИА Новости депутат сообщил, что знает о проблемах этого ЖК и уже связался с другими активистами.

"Там застройщик не ввел в эксплуатацию общедомового прибор учета тепла. К сожалению, часто такое бывает. В результате, жители вынуждены переплачивать за отопление управляющей компании. Обычно в таких случаях обращаемся в органы жилищного и строительного надзора. Они выносят предписание застройщику. Если застройщик затягивает с его выполнением - идем в суд вместе с жителями", - пояснил Ионин агентству.

В свою очередь, в пресс-службе девелоперской группы ЛСР опровергли слова депутата. По словам собеседника агентства, общедомовой прибор учета тепла введен в эксплуатацию и функционирует.

По словам собеседника агентства в пресс-службе ЛСР, проект узла коммерческого учета тепловой энергии (УКУТ) был разработан в соответствии с полученными от энергоснабжающей организации техническими условиями и согласован. На объекте были проведены строительно-монтажные работы в полном соответствии с проектной документацией. УКУТ был принят теплоснабжающей организацией и управляющей компанией "УК "Юг-Энерго" без замечаний, что подтверждается документально.

"После ввода домов 106/1 и 106/2 по улице Шефской в эксплуатацию и до марта 2019 года "Энергосбыт Плюс" выставляло управляющей компании счета за фактически потребленную тепловую энергию по показаниям данного УКУТ. "УК "Юг-Энерго", в свою очередь, производила начисления аналогичным способом, что свидетельствует о том, что УК и ресурсоснабжающая организация признают коммерческий учет тепловой энергии, потребленной домами, соответствующим требованиям действующего законодательства", - подчеркнул собеседник агентства в девелоперской компании.