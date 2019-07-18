Дрозденко рассказал о будущих кадрах регфонда помощи дольщикам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, ставшей одной из первых в России, где создается региональный фонд поддержки долевого строительства, пригласил ленинградцев вступать в ряды новой организации.

"Фонд по линии "Дом.РФ" будет достраивать проблемные объекты региона. При формировании его (фонда) штата, я дал поручение отдавать приоритет самим дольщикам при наличии опыта и квалификации. Мы планируем завершить регистрацию организации к 1 августа, и затем начнем формирование штатного расписания", - написал Дрозденко на своей странице в социальных сетях.

В июне у регионов России появилась возможность создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов недвижимости. В начале недели администрация Ленобласти объявила, что до 31 августа планирует создать региональный Фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, в рамках которого будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции, напомнили в пресс-службе региональной администрации.