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РИА Новости
Ленинградская область

Дрозденко рассказал о будущих кадрах регфонда помощи дольщикам

Вчера, 13:20
18
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Александр Дрозденко, глава Ленинградской области, ставшей одной из первых в России, где создается региональный фонд поддержки долевого строительства, пригласил ленинградцев вступать в ряды новой организации.
"Фонд по линии "Дом.РФ" будет достраивать проблемные объекты региона. При формировании его (фонда) штата, я дал поручение отдавать приоритет самим дольщикам при наличии опыта и квалификации. Мы планируем завершить регистрацию организации к 1 августа, и затем начнем формирование штатного расписания", - написал Дрозденко на своей странице в социальных сетях.
В июне у регионов России появилась возможность создавать некоммерческие организации в форме фонда субъекта РФ для достройки проблемных объектов недвижимости. В начале недели администрация Ленобласти объявила, что до 31 августа планирует создать региональный Фонд и до конца 2019 года запустить пилотный проект, в рамках которого будут отработаны механизмы бюджетных процессов и юридические конструкции, напомнили в пресс-службе региональной администрации.
"Уверен, участники долевого строительства смогут стать самыми мотивированными работниками фонда. В "Дом.РФ" уже направили график регионального софинансирования на 2019 год - 300 миллионов рублей, 2020 год - 700 миллионов рублей, 2021 год – один миллиард рублей", - отметил губернатор.
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17 июля, 15:43
Власти Ленобласти до конца года создадут региональный фонд помощи дольщикам
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