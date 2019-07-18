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РИА Новости
Культура

Еврейский музей добавил еще один день бесплатного посещения

Вчера, 14:42
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© Фото : Еврейский музей и центр толерантности Еврейский музей и центр толерантности
Еврейский музей и центр толерантности
© Фото : Еврейский музей и центр толерантности
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. В Еврейский музей и центр толерантности теперь можно бесплатно попасть не только в первый понедельник, но и в последнее воскресенье каждого месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе.
"Каждое последнее воскресенье месяца вход на основную экспозицию и временные выставки будет свободным, кроме того, в эти дни мы будем готовить специальную программу концертов, диджей-сетов и лекций – тоже совершенно бесплатно", - уточнили в музее.
На первое бесплатное воскресенье (28 июля) запланировано выступление хип-хоп исполнителя МС Сенечки.
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