Еврейский музей добавил еще один день бесплатного посещения

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости . В Еврейский музей и центр толерантности теперь можно бесплатно попасть не только в первый понедельник, но и в последнее воскресенье каждого месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

"Каждое последнее воскресенье месяца вход на основную экспозицию и временные выставки будет свободным, кроме того, в эти дни мы будем готовить специальную программу концертов, диджей-сетов и лекций – тоже совершенно бесплатно", - уточнили в музее.