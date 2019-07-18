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РИА Новости

Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

Вчера, 13:16
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© AP Photo / U.S. Department of DefenseКатер Корпуса стражей исламской революции
Катер Корпуса стражей исламской революции
© AP Photo / U.S. Department of Defense
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. В воскресенье Корпус стражей исламской революции (КСИР, часть Вооруженных сил Ирана) задержал в южной части острова Ларк в Персидском заливе иностранное судно с миллионом литров контрабандного топлива, сообщило агентство Fars.
В то же время телерадиокорпорация IRIB передала данные КСИР о том, что на борту находились 12 иностранцев.
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
17 июля, 20:34
Зариф назвал ситуацию в Персидском заливе очень опасной
Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.
В соседнем Оманском заливе в середине июня совершены нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран отвергает свою причастность к происшествиям.
Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.
Позднее, в середине июля, появились сообщения о попытке иранских военных задержать британское судно в районе Ормузского пролива на фоне задержания в Гибралтаре иранского танкера. Тегеран эти утверждения отвергает.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
Вчера, 12:20
Зариф заявил, что Иран не хочет закрывать Ормузский пролив, хотя мог бы
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Персидский заливВ мире
Популярные комментарии
не иначе англицкое судёнышко хлопнули ))
18 июля, 13:21
Andrey Cos
95900137234
Танкер из АОЭ Riah шедший под панамским флагом.
18 июля, 14:07
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