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РИА Новости

Госдума ужесточила наказание за подделку документов

Вчера, 13:15
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© РИА Новости / Андрей АлександровПоддельные паспорта
Поддельные паспорта
© РИА Новости / Андрей Александров
Поддельные паспорта. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.
Инициатива исходила от правительства и поступила на рассмотрение в нижнюю палату в июне.
Теперь за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, вводится уголовная ответственность. Также это касается штампов, печатей и бланков.
За подделку в целях использования, а также за сбыт наказание предполагает до трех лет ограничения или лишения свободы или принудительные работы на такой же срок.
Приобретение, хранение и перевозка с теми же целями будет караться сроками до года.
Второй закон ужесточает административную ответственность за аналогичные преступления, если речь идет о водительских удостоверениях или документах, выданных "подразделениями по вопросам миграции".
Предоставление заведомо ложных сведений для получения паспорта, в том числе заграничного, либо других документов, удостоверяющих личность или гражданство, влечет наложение административного штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей. Для должностных лиц штраф составит от пяти до десяти тысяч рублей.
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