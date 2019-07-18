Госдума ужесточила наказание за подделку документов

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Государственная дума приняла в третьем чтении два закона, предполагающих ужесточение ответственности за подделку документов.

Инициатива исходила от правительства и поступила на рассмотрение в нижнюю палату в июне.

Теперь за приобретение, хранение, перевозку или сбыт поддельных паспортов, удостоверений или официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, вводится уголовная ответственность. Также это касается штампов, печатей и бланков.

За подделку в целях использования, а также за сбыт наказание предполагает до трех лет ограничения или лишения свободы или принудительные работы на такой же срок.

Приобретение, хранение и перевозка с теми же целями будет караться сроками до года.

Второй закон ужесточает административную ответственность за аналогичные преступления, если речь идет о водительских удостоверениях или документах, выданных "подразделениями по вопросам миграции".