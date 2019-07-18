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РИА Новости

В Москве временно запретили купание на пляже "Серебряный бор – 2"

Вчера, 13:14
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Купание в зоне отдыха "Серебряный бор – 2" временно запрещено из-за плохого качества воды, сообщается на официальном сайте московского управления Роспотребнадзора.
"В связи с выявленными несоответствиями качества воды в акватории зоны отдыха "Серебряный бор – 2" зона отдыха закрыта для купания до получения удовлетворительных результатов исследований, установлены аншлаги о запрете купания", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что запрет на купание будет снят, когда специалисты получат удовлетворительные результаты исследования качества воды.
На территории Москвы находятся 11 зон отдыха с купанием, из них три зоны - "Большой городской пруд" и "Пляжный комплекс Бич Клаб" и "Озеро Белое" - находятся на реконструкции, остальные восемь проверяет Роспотребнадзор. Ранее ведомство из-за плохого качества воды временно запретило купание в двух зонах отдыха – в "Большом Садовом пруду" и на пляже "Левобережный".
Табличка с надписью Купаться запрещено на пляже у Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге
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