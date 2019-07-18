В Москве временно запретили купание на пляже "Серебряный бор – 2"

"В связи с выявленными несоответствиями качества воды в акватории зоны отдыха "Серебряный бор – 2" зона отдыха закрыта для купания до получения удовлетворительных результатов исследований, установлены аншлаги о запрете купания", - говорится в сообщении.

На территории Москвы находятся 11 зон отдыха с купанием, из них три зоны - "Большой городской пруд" и "Пляжный комплекс Бич Клаб" и "Озеро Белое" - находятся на реконструкции, остальные восемь проверяет Роспотребнадзор. Ранее ведомство из-за плохого качества воды временно запретило купание в двух зонах отдыха – в "Большом Садовом пруду" и на пляже "Левобережный".