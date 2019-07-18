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РИА Новости
Культура

Создатели "Звездных войн" показали новую форму ситхов

Вчера, 14:10
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© Variety Media, LLCНовый костюм ситха в новой части фильма "Звёздные Войны: Скайуокер. Восход"
Новый костюм ситха в новой части фильма Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
© Variety Media, LLC
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Создатели "Звездных войн: Скайуокер. Восход" представили на фестивале Comic Con в Сан-Диего новую форму ситхов, сообщает Variety.
Красные доспехи можно увидеть на выставке, посвященной эволюции внешнего облика противников джедаев.
Однако в девятом эпизоде саги не у всех ситхов новая форма. В трейлере очередной части появляются воины и в привычном для фанатов белом одеянии.
В России выход "Звездных войн: Скайуокер. Восход" запланирован на 19 декабря.
Фестиваль поп-культуры Comic Con проходит в Сан-Диего с 19 по 21 июля. Это крупнейший смотр, посвященный комиксам, телесериалам, мультфильмам, ужастикам, аниме, манге, игрушкам, коллекционным карточным играм, видеоиграм, фэнтези и веб-комиксам.
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