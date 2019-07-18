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РИА Новости

СБУ завела дело из-за карты с частью Закарпатья в составе Венгрии

Вчера, 13:10
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© Фото : аккаунт Yehor Bozhok в Twitter Иллюстрация в газете "Карпаталия", на которой часть территории Украины появилась в составе Венгрии
Иллюстрация в газете Карпаталия, на которой часть территории Украины появилась в составе Венгрии
© Фото : аккаунт Yehor Bozhok в Twitter
КИЕВ, 18 июл - РИА Новости. Управление Службы безопасности Украины в Закарпатской области завело уголовное дело в связи с изображением в газете "Карпаталия" части Закарпатской области в цветах венгерского флага, сообщила в четверг пресс-служба областного СБУ.
Ранее замглавы МИД Егор Божок сообщил, что карту, в которой часть территорий Украины показаны как Венгрия, опубликовали в газете "Карпаталия", которую издает союз венгров Закарпатья. Министерство иностранных дел Украины обратилось в Генпрокуратуру и Службу безопасности.

"Следственным отделом управления СБ Украины в Закарпатской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") по факту размещения на титульном листе периодического издания "Карпаталия" изображения части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства, где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства раскрашенные в цвета венгерского национального флага", - говорится в сообщении областного СБУ в Facebook.

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По данным ведомства, изображение с картой Закарпатской области на фоне венгерского флага содержит признаки посягательства на территориальную целостность Украины и может спровоцировать сепаратистские настроения в среде венгерского национального меньшинства, распространение печатных материалов с указанным изображением являются публичными призывами к изменению границ страны.
Как отмечается, процессуальное руководство в деле осуществляет прокуратура Закарпатской области.
Здание Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Вчера, 11:54
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за карты
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Служба безопасности УкраиныМИД УкраиныВенгрияУкраинаВ мире
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