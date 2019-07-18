СБУ завела дело из-за карты с частью Закарпатья в составе Венгрии

"Следственным отделом управления СБ Украины в Закарпатской области внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины ("посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины") по факту размещения на титульном листе периодического издания "Карпаталия" изображения части Закарпатской области в пределах избирательных округов, на которых баллотируются кандидаты в народные депутаты от венгерского меньшинства, где населенные пункты с компактным проживанием венгерского нацменьшинства раскрашенные в цвета венгерского национального флага", - говорится в сообщении областного СБУ в Facebook.