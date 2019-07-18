Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

"Чем ближе к северу, тем быстрее рост температур", — заявил ученый.

Эксперт добавил, что это связано с глобальным потеплением, которое происходит и вследствие влияния человека, и из-за естественных изменений.

По его словам, территория России теплеет в 2,5 раза быстрее по сравнению с остальным миром: в среднем по земному шару потепление составляет 0,18 градуса на десятилетие, а в России — 0,48 градуса.

Киселев пояснил, что это вызвано глобальным изменением климата, что влечет за собой рост числа опасных природных явлений, таких как жара, холод, засуха и штормы.

"С одной стороны, более теплолюбивые культуры можно будет развивать в северных регионах, с другой стороны, те вредители, которые раньше не жили у нас, теперь могут появиться. Таяние вечной мерзлоты, а две трети территории России стоит на вечной мерзлоте, приведет к изменениям грунта и техногенным катастрофам", — добавил он.