Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T13:33Z
https://ria.ru/20190718/1556646820.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148463/65/1484636524_0:103:2636:1585_1036x0_80_0_0_2b556bc8ff829132fc988ee722e16704.jpg
РИА Новости

Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре

Вчера, 13:10
5270
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай / Перейти в фотобанкВид на мысе Челюскина. Полуостров Таймыр
Вид на мысе Челюскина. Полуостров Таймыр
© РИА Новости / В. Чин-Мо-Цай
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев.

"Чем ближе к северу, тем быстрее рост температур", — заявил ученый.

Эксперт добавил, что это связано с глобальным потеплением, которое происходит и вследствие влияния человека, и из-за естественных изменений.
По его словам, территория России теплеет в 2,5 раза быстрее по сравнению с остальным миром: в среднем по земному шару потепление составляет 0,18 градуса на десятилетие, а в России — 0,48 градуса.
Киселев пояснил, что это вызвано глобальным изменением климата, что влечет за собой рост числа опасных природных явлений, таких как жара, холод, засуха и штормы.
"С одной стороны, более теплолюбивые культуры можно будет развивать в северных регионах, с другой стороны, те вредители, которые раньше не жили у нас, теперь могут появиться. Таяние вечной мерзлоты, а две трети территории России стоит на вечной мерзлоте, приведет к изменениям грунта и техногенным катастрофам", — добавил он.
Кроме того, в связи с жарой увеличится количество лесных пожаров.
Пляжный отдых в Москве
Вчера, 03:01
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
1372917625
Обсудить 2
ТаймырРоссияРИА Наука
Рекомендуем
Катер Корпуса стражей исламской революции
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
РИА
Новости
Калининская атомная электростанция
Минэнерго рассказало подробности происшествия на Калининской АЭС
Паспорта граждан ДНР и РФ
МИД Украины подготовил ответ на решение России по Донбассу
Евгений Щербаков
В Одессе погиб украинский телеведущий
Лента
новостей
Танк Т-80 во время показа техники в рамках подготовки к международному военно-техническому форуму Армия-2015 в Московской области
Машины прорыва. Зачем Россия возвращает в строй газотурбинные танки
Задержание торговцев наркотиками сотрудниками наркополиции
Россию призывают освободить тысячи "больных убийц"
Пляжный отдых в Москве
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Новорожденный. Архивное фото
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Президент США Дональд Трамп на первом рабочем заседании глав делегаций государств – участников Группы двадцати. 28 июня 2019
Атака на доллар: Трамп затевает валютную войну
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"
Паспорт гражданина России
В правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов в России
Цистерны в нефтеналивном порту
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Приложение FaceApp на экране смартфона
Американский сенатор назвал российский FaceApp угрозой нацбезопасности
Государственные флаги Украины и Польши у посольства Польши в Киеве. 22 марта 2018
Польский фермер подрался с украинскими мигрантами и "отослал" их на родину
Инсульт
Ученый рассказал, какие вещества спасают от инсульта
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:05СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета
11:04Россия не ведет консультации о второй базе в Киргизии, заявил Карасин
11:02Участники совещания по Договору об Антарктике приняли Пражскую декларацию
11:01Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада
11:00Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево
10:59Тема "винных" санкций против Грузии закрыта, заявили в МИД
10:58В МИД заявили, что тема санкций в отношении Грузии закрыта
10:55Эксперт назвал причину перерыва в полетах России и США к Луне
10:54В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей
10:52Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы Покраса Лампаса возмутительной
10:47Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России
10:47В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях
10:46СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево
10:46Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
10:44Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах
10:42На Ямале вахтовик утонул в заболоченном водоеме
10:38Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию
10:35Вопрос о компенсации Минску по "Дружбе" еще прорабатывается, заявили в МИД
10:35Число погибших при взрыве в Кабуле возросло до восьми человек
10:34В Екатеринбурге пообещали наказать виновных в порче работы Покраса Лампаса
Лента новостейМолния